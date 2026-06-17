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Кончита Мартинес рассказала в чём состоит секрет её успешной работы

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Тренер Кончита Мартинес рассказала в чём заключается успех её работы с чемпионками турниров «Большого Шлема». Две её подопечные выигрывали титулы ТБШ. Мирра Андреева (Россия) стала чемпионкой «Ролан Гаррос» 2026 года, а Гарбинье Мугуруса выигрывала (Испания) выигрывала Уимблдон в 2017 году.

Мартинес рассказала в чем состоит секрет ее успешной работы
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«На самом деле, секрет в том, что это отличные игроки, и они проделали огромную работу. Мне было приятно тренировать каждую теннисистку, с которой я работала. Я очень ими горжусь и горжусь той работой, которую они делали на корте. Потому что, как всегда говорит Мирра: «Я хочу поблагодарить саму себя». И ведь в итоге, понимаете, мы можем быть супер тренерами, но если сам игрок не сотрудничает выиграть турнир невозможно», – сказала Мартинес в интервью «Больше!».
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