Мартинес рассказала в чем состоит секрет ее успешной работы

Кончита Мартинес рассказала в чём состоит секрет её успешной работы
Тренер Кончита Мартинес рассказала в чём заключается успех её работы с чемпионками турниров «Большого Шлема». Две её подопечные выигрывали титулы ТБШ. Мирра Андреева (Россия) стала чемпионкой «Ролан Гаррос» 2026 года, а Гарбинье Мугуруса выигрывала (Испания) выигрывала Уимблдон в 2017 году.
«На самом деле, секрет в том, что это отличные игроки, и они проделали огромную работу. Мне было приятно тренировать каждую теннисистку, с которой я работала. Я очень ими горжусь и горжусь той работой, которую они делали на корте. Потому что, как всегда говорит Мирра: «Я хочу поблагодарить саму себя». И ведь в итоге, понимаете, мы можем быть супер тренерами, но если сам игрок не сотрудничает выиграть турнир невозможно», – сказала Мартинес в интервью «Больше!».
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Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00