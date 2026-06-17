Тренер Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения

Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
Тренер по физподготовке Джейсон Стейси высказался об интервью своей подопечной Арины Соболенко после поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» счётом 6:3, 5:7, 0:6.
«Я понял, что происходит. Она просто немного потерялась. Мы дали ей время это пережить, не стали давить, дали пространство. Потом разберемся, что именно осталось после этого момента. Честно говоря, у меня не было сильной реакции. Часть меня, конечно, хотела сразу помочь, но иногда лучше просто не вмешиваться и дать человеку пройти через это самому. Мне было жаль команду – им было тяжело это видеть, но я не стал зацикливаться. Она честно показала свои эмоции. Представьте: вы только что проиграли, и через несколько минут вас уже снимают камеры и задают вопросы. Это очень тяжелый момент. Главное – оставаться собой. Любые методы и подходы должны подходить конкретному человеку. У нее бывают и взлеты, и тяжелые моменты, но она остается настоящей. И это важно. В команде мы тоже стараемся быть честными. Да, есть время и место, где нужно держать себя в руках, но в целом важно не терять свою личность. Давление может быть как проблемой, так и возможностью», – приводит слова Стейси Tennis 365.
Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Каррагер о невызове Трента на ЧМ-2026: «Не сказал бы, что сильно удивлен. Тухель смотрит на его слабые стороны – сильные качества в его команде проявляются не так, как при Клоппе»
Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00