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Лоренцо Музетти снялся с Уимблдона из-за травмы бедра

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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не выступит на Уимблдоне-2026. Он снялся из-за травмы бедра, которую он получил на «Мастерсе» в Риме. В основной сетке соревнований его заменит Маттео Берреттини.

Музетти снялся с Уимблдона
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«Хочу сообщить вам о своём восстановлении после травмы, полученной в Риме: реабилитация идёт очень хорошо, медицинские результаты обнадёживают. К сожалению, поскольку я ещё не смог начать полноценную спортивную подготовку, после тщательной оценки мы пришли к тяжёлому выводу, что в этом году я не смогу выступать на Уимблдоне. Это непростое решение, но правильное. Моя приоритетная задача — вернуться на корт на 100%. Спасибо за вашу постоянную поддержку — до скорой встречи», — написал Музетти в социальных сетях.
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В прошлом году на Уимблдоне Музетти в первом круге проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили.

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