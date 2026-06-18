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Ник Кирьос и Гаэль Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку Уимблдона в одиночке

Чемпионат.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос, а также проводящий последний в карьере сезон француз Гаэль Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку в мужском одиночном разряде на предстоящем Уимблдоне. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте турнира.

Ник Кирьос и Гаэль Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку Уимблдона в одиночке
© Global Look Press

Два ранее вакантных места заняли британские теннисисты – Гарри Венделкен и Феликс Гилл.

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Накануне стало известно, что обладателями уайлд-кард турнира в Лондоне у мужчин стали Григор Димитров (Болгария), Стэн Вавринка (Швейцария), Тоби Сэмуэль (Великобритания), Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания), Артур Фери (Великобритания) и Джейкоб Фирнли (Великобритания).

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