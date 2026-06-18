Рыбакина проиграла Александре Эале во втором круге «пятисотника» в Берлине

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-500 в Берлине (Германия), уступив филиппинке Александре Эале (35-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За время встречи Александра Эала выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Елена Рыбакина сделала в игре 13 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Берлине Александра Эала поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.