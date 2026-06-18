Бельгийка Клейстерс высказалась о сестрах Уильямс на Уимблдоне

«Это так волнительно». Клейстерс — о Серене и Винус Уильямс на Уимблдоне-2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась об участии Серены и Винус Уильямс в парном разряде на Уимблдоне-2026.
«Это так волнительно. Здорово видеть, что все слухи, надежды многих людей, шёпоты в теннисном мире — в итоге то, ради чего, по‑моему, она пыталась вернуться. Просто увидеть их вдвоём на корте, да ещё и на Уимблдоне, — это действительно волнительно, и я с нетерпением жду, когда они выйдут, надеюсь, на Центральный корт или Корт №1. Просто увидеть это будет по‑настоящему большим моментом для тенниса и для его поклонников», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.
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Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»