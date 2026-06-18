Опубликован предварительный список участников турнира в Умаге

Стал известен предварительный список участников турнира АТР-250 в Умаге
С 13 по 19 июля в хорватском городе Умаг пройдёт турнир категории АТР-250. Пресс-служба турнира опубликовала предварительный список его участников, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.
- Флавио Коболли (Италия);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
- Маттео Арнальди (Италия);
- Александр Блокс (Бельгия);
- Камило Уго Карабельи (Аргентина);
- Фабиан Марожан (Венгрия);
- Роман Андрес Бурручага (Аргентина);
- Вит Коприва (Чехия);
- Пабло Карреньо-Буста (Испания);
- Валентен Руае (Франция);
- Дино Прижмич (Хорватия);
- Даниэль Мерида-Агилар (Испания);
- Люка Ван Аш (Франция);
- Алекс Молчан (Словакия);
- Хуберт Хуркач (Польша);
- Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
- Лука Микрут (Хорватия).
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Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»
Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026