Стан Вавринка рассказал, какой матч помог ему поверить в собственные силы.

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– Ты сыграл свой первый матч на профессиональном уровне 25 лет назад. Как тогда выглядела мечта о карьере?

– Я просто хотел стать профессиональным теннисистом – войти в сотню, иметь возможность выступать на турнирах «Большого шлема» в основной сетке, путешествовать по миру и играть на всех крупных турнирах. Об этом я мечтал в детстве, а получилось добиться гораздо большего.

Я никогда не мечтал победить на «Шлеме», стать первой ракеткой мира или войти в топ-10. Мне это казалось недостижимым, но я всегда много ради этого работал. Я всегда старался стать лучше, старался делать это каждый день, пытался поднять свой рейтинг, сделать более совершенной игру – не только бэкхенд или форхенд, но и физическую форму. Я добился гораздо большего, чем мог представить в своих мечтах.

– Как думаешь, почему тебе потребовалось столько времени, чтобы добраться до вершины?

– В этом и заключается главная прелесть тенниса. Нет какого-то определенного пути, нет единственного способа выиграть большой турнир. У всех нас разная жизнь и свои способы совершенствования. Я всегда был тем, кому нужно время, чтобы добраться до пика.

В конечном счете быть теннисистом – это своего рода пазл. Есть физическая часть, ментальная, техническая. Необходимо собрать все это вместе. Еще правильная команда в нужный момент. У меня это заняло несколько больше времени, чем у самых великих на тот момент игроков.

– Ты говорил, что поражение от Новака Джоковича на Australian Open-2013 изменило тебя как игрока (Вавринка уступил сербу в четвертом круге 6:1, 5:7, 4:6, 7:6(5), 10-12 – Спортс’’). Как бы ты это объяснил и что именно поменялось?

– В 2013-м я уже почти десять лет был в туре. Я входил в топ-10 еще в 2008-м. Затем восемь-девять лет был во второй десятке. Я играл хорошо, действительно хорошо, ведь быть на этом уровне уже непросто. Но мне немного не хватало веры в себя как в топ-игрока. Ведь я всегда играл хорошо, но не мог выиграть у действительно крутых ребят, по большей части из топ-10.

Тот матч действительно изменил мою веру в себя. Где-то глубоко внутри я начал по-настоящему понимать, что у меня есть шансы когда-нибудь обыграть первую ракетку мира, когда-нибудь пройти дальше на турнирах «Большого шлема», – сказал Вавринка в интервью Анне Чакветадзе для канала First&Red.