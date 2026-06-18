Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Галле
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв немца Янника Ханфмана (59-я строчка рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продлился 1 час 20 минут.
По ходу поединка Александр Зверев сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух, попадание первой подачи составило 74%. Янник Ханфман также реализовал девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, не заработал брейк-пойнтов, попадание первой подачи – 70%.
Соперник Зверева в четвертьфинале турнира определится в мачте между бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (51-я ракетка мира) и итальянцем Маттией Беллуччи (74-я строчка рейтинга).
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