Рыбакина снялась с турнира в Бад-Хомбурге

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге из-за проблем с бедром
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 июня. Предварительно, причиной пропуска спортсменкой соревнований послужил дискомфорт в правом бедре.
Статус первой сеяной на турнире перейдёт к польке Иге Швёнтек. Уайлд-кард для участия в «пятисотнике» есть у Кэти Бултер, Евы Лис, Александры Эалы и Винус Уильямс.
Накануне Рыбакина проиграла в своём стартовом матче на турнире WTA-500 в Берлине, уступив филиппинке Александре Эале в двух сетах (5:7, 4:6). До этого она не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне из-за поражения от Кэти Бултер.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»