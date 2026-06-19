Отец Зверева рассказал об эмоциях теннисиста в матче с Коллиньоном

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций по ходу напряжённого тай-брейка в матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном (Q) в рамках четвертьфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. Он накричал на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего. Это произошло после проигранного розыгрыша на тай-брейке первого сета при счёте 9:8.

После эмоций Александра в его боксе состоялся следующий разговор.

Миша Зверев (старший брат Александра). А что ты ему сказал? Александр Зверев-старший. Да ничего ему не сказал. Я ему сказал смелее играть.

Отметим, Звереву всё же удалось выиграть тай-брейк у Коллиньона со счётом 12:10.