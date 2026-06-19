Отец Зверева рассказал об эмоциях теннисиста в матче с Коллиньоном

«Я ему сказал играть смелее». Отец Зверева – об эмоциях Александра в матче с Коллиньоном
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций по ходу напряжённого тай-брейка в матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном (Q) в рамках четвертьфинала травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия. Он накричал на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего. Это произошло после проигранного розыгрыша на тай-брейке первого сета при счёте 9:8.
После эмоций Александра в его боксе состоялся следующий разговор.
Миша Зверев (старший брат Александра). А что ты ему сказал? Александр Зверев-старший. Да ничего ему не сказал. Я ему сказал смелее играть.
Отметим, Звереву всё же удалось выиграть тай-брейк у Коллиньона со счётом 12:10.
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Гасилин о фоле Месси: «Его нельзя было удалять, хотя напрашивалась красная карточка. Этот человек собирает стадионы, он величайший»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»