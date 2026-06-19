Зверев пробился в полуфинал турнира в Галле

Зверев пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Галле, где сразится с Фрицем
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.
В четвертьфинальном матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном (Q) Зверев (1) одержал победу со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).
Встреча Зверева с Коллиньоном продлилась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать два заработанных брейк-пойнта. На счету Рафаэля 14 эйсов, пять двойных ошибок и один нерелизованный брейк-пойнт.
Соперником Зверева в полуфинале турнира в Галле станет девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц (5).
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Гасилин о фоле Месси: «Его нельзя было удалять, хотя напрашивалась красная карточка. Этот человек собирает стадионы, он величайший»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»