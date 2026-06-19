Зверев пробился в полуфинал турнира в Галле

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле, Германия.

В четвертьфинальном матче с 51-й ракеткой мира из Бельгии Рафаэлем Коллиньоном (Q) Зверев (1) одержал победу со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).

Встреча Зверева с Коллиньоном продлилась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать два заработанных брейк-пойнта. На счету Рафаэля 14 эйсов, пять двойных ошибок и один нерелизованный брейк-пойнт.

Соперником Зверева в полуфинале турнира в Галле станет девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц (5).