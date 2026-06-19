Медведев проиграл сопернику не из топ-50 на третьем турнире подряд

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев уступил 81-й ракетке мира Даниэлю Альтмайеру в 1/4 финала пятисотника в Галле – 4:6, 7:6(6), 4:6.

В решающем сете при счете 3:5 он отыграл подачу на матч, но уступил в следующем гейме.

Россиянин проиграл сопернику из-за пределов топ-50 на третьем турнире подряд. Ранее он уступил №76 Камилю Майхржаку в полуфинале в Хертогенбоше и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос» от №97 Адама Уолтона.

Альтмайер, в свою очередь, вышел в крупнейший полуфинал в карьере. Последний раз он играл на этой стадии турнира ATP в 2021-м.

Дальше он встретится с Фрэнсисом Тиафу или Феликсом Оже-Альяссимом.