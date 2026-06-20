Дрэйпер о работе с Марреем: «Он верит в мой теннис и считает, что у меня все получится»

Джек Дрэйпер рассказал о работе с Энди Марреем.

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Турнир в Истбурне станет для них первым совместным. Трехкратный чемпион «Больших шлемов» вошел в команду британца в мае – сообщается, что они будут сотрудничать на протяжении травяного сезона.

«Энди потрясающий, честно говоря. У нас замечательные взаимоотношения вне корта, но и на корте найдется не так много людей, у которых знаний о теннисе больше, чем у Энди. Он невероятно меня поддерживает. Особенно сейчас здорово видеть, как он верит в меня и мой теннис и считает, что у меня все получится. Так что он просто превосходен».

В первом круге Дрэйпер встретится с Брэндоном Накашимой.