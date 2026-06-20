Стала известна сетка турнира ATP-250 на Мальорке, где сыграет Кирьос

С 21 по 27 июня на острове Мальорка (Испания) пройдёт турнир категории АТР-250. Российские теннисисты на нём не выступят.

В статусе лидера посева на турнире сыграет итальянец Лучано Дардери (17-я ракетка мира). Свой первый матч он проведёт с победителем встречи между Янником Ханфманом и Адольфо Даниэлем Вальехо.

«Чемпионат» предлагает также ознакомиться с другими значимыми матчами турнира на Мальорке.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Стартовые матчи (частично):