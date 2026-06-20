Стала известна сетка турнира ATP-250 на Мальорке, где сыграет Кирьос
С 21 по 27 июня на острове Мальорка (Испания) пройдёт турнир категории АТР-250. Российские теннисисты на нём не выступят.
В статусе лидера посева на турнире сыграет итальянец Лучано Дардери (17-я ракетка мира). Свой первый матч он проведёт с победителем встречи между Янником Ханфманом и Адольфо Даниэлем Вальехо.
«Чемпионат» предлагает также ознакомиться с другими значимыми матчами турнира на Мальорке.
Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 2026 год. Стартовые матчи (частично):
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);
- Нуну Боржеш (Португалия) – Адриан Маннарино (Франция);
- Фрэнсис Тиафо (США) – Итан Куинн (США)/Валентен Руае (Франция);
- Стефанос Циципас (Греция) – Игнасио Бусе (Перу);
- Мариано Навоне (Аргентина) – Лоренцо Сонего (Италия);
- Миомир Кецманович (Сербия) – Хамад Меджедович (Сербия);
- Алехандро Табило (Чили) – Фабиан Марожан (Венгрия)/квалифаер;
- Корентен Муте (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);
- Григор Димитров (Болгария) – квалифаер;
- Ник Кирьос (Австралия)/квалифаер – Алехандро Давидович-Фокина.
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