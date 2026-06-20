Соболенко отдала матч с баранкой на втором турнире подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Джессике Пегуле в полуфинале пятисотника в Берлине – 4:6, 7:6(4), 0:6. Во второй партии она вела 5:2, затем матч остановили из-за дождя на тай-брейке при счете 1:3.

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Баланс их личных встреч стал 9:4.

Соболенко впервые с 2024-го дважды в сезоне проиграла сет с баранкой. Ее предыдущим турниром был «Ролан Гаррос», где в четвертьфинале она отдала сет под ноль Диане Шнайдер и уступила матч (6:3, 5:7, 0:6).

Белоруска проиграла в полуфинале впервые с турнира в Ухани в октябре прошлого года, где она также уступила Пегуле. Прервалась ее пятиматчевая серия побед на этой стадии.

В прошлом году Соболенко также остановилась в полуфинале этого турнира, проиграв Маркете Вондроушовой.