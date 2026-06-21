Фрэнсис Тиафо обыграл Тейлора Фрица в финале турнира АТР-500 в Галле
26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал победителем травяного турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграв в финале соотечественника Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Фрэнсис Тиафо выполнил восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Тейлор Фриц сделал в игре 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
28-летний Тиафо завоевал четвёртый титул на турнирах АТР в карьере и первый в сезоне-2026.
Турнир в Галле прошёл с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.
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