Зверев проиграл все шесть встреч с соперниками из топ-10 в этом сезоне
Александр Зверев потерпел поражение от девятой ракетки мира Тэйлора Фрица в полуфинале турнира ATP 500 в Галле. Матч завершился со счетом 7:6(4), 4:6, 5:7.
Немец провел в этом сезоне шесть матчей с соперниками из топ-10 и проиграл все из них.
Зверев уступил Фрицу в седьмой встрече подряд – последний раз он обыграл американца в мае 2024-го в Риме, их баланс стал 5:10. Также прервалась победная серия чемпиона «Ролан Гаррос» из десяти матчей.
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«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
Нидерланды – Швеция. Ван Дейк и Дьокереш в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00