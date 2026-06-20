Зверев проиграл все шесть встреч с соперниками из топ-10 в этом сезоне

Александр Зверев потерпел поражение от девятой ракетки мира Тэйлора Фрица в полуфинале турнира ATP 500 в Галле. Матч завершился со счетом 7:6(4), 4:6, 5:7.

© Sports.ru

Немец провел в этом сезоне шесть матчей с соперниками из топ-10 и проиграл все из них.

Зверев уступил Фрицу в седьмой встрече подряд – последний раз он обыграл американца в мае 2024-го в Риме, их баланс стал 5:10. Также прервалась победная серия чемпиона «Ролан Гаррос» из десяти матчей.