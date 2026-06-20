Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Истбурне
90-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Истбурне, Великобритания. В первом круге она обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер (84-я в рейтинге) со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Захарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таггер семь эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в основную сетку соревнований в Истбурне Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Камила Рахимова (Узбекистан) — Оксана Селехметьева (Испания).
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Нобоа о ЧМ-2026: «Цены на билеты огромные, очень дорого! Минус в новом формате, турнир кажется скучным. Некоторые матчи вообще никто не хочет смотреть»
Актер Дженнингс о Месси и Роналду: «Лео – лучший в истории, Криштиану – второй. Никогда не было такого огромного разрыва между первым и вторым в спорте, у Федерер и Надаля не было»