Дрейпер — о травяных турнирах: по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём
Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своей подготовке к травяным турнирам после пропуска части тура.
«Всё проходит хорошо. Конечно, жаль было пропустить Queen's, но сам факт присутствия здесь — это позитив. На траве, по моему опыту, ты прогрессируешь с каждым днём, потому что сезон очень короткий и ты не привык играть на этой поверхности. Надеюсь, что матчи тоже помогут мне обрести уверенность», — приводит слова Дрейпера LTA.
Последний раз Дрейпер выходил на корт на турнире в Барселоне. Тогда он не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри. Далее британец сыграет на турнире в Истбурне.
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Рафинья не сыграет с Шотландией – в Бразилии надеются на его возвращение к 1/8 финала ЧМ. Вингер травмировал бедро в матче с Гаити
Арбитр Бенитес отменил 2 гола Германии Кот-д`Ивуару. Павлович свалил вратаря, ударив плечом в голову, а Мусиала сфолил на Коссуну при отборе мяча
Германия – Кот-д′Ивуар. 0:1 – Кессиэ открыл счет, два гола немцев не засчитаны. Онлайн-трансляция