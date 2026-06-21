Энди Маррей рассказал о диалоге с Сереной Уильямс после ее возвращения в спорт

Энди Маррей рассказал о диалоге с Сереной Уильямс после её возвращения в спорт
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о возвращении 23-кратной победительницы мэйджоров американки Серены Уильямс в спорт.
«Она спросила, скучаю ли я по игре. Я ответил: «Честно говоря, вовсе нет». Потом спросил, скучает ли она. Она ответила: «Да, я скучаю по этому каждый день. Мне безумно нравилось соревноваться, играть. Если бы могла, я бы снова вышла на корт».
Видеть её снова соревнующейся, играющей в парном разряде здесь (в Лондоне. — Прим. «Чемпионата»), а теперь и на Уимблдоне с Винус, — это фантастика для тенниса. Достичь таких успехов в таком требовательном виде спорта и делать это так долго — это невероятно. Но видеть, как они сохраняют любовь к игре на данном этапе своей жизни, — это замечательно», — приводит слова Маррея BBC Sport.
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
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Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»
Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»