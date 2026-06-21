Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Победительница 23 турниров Большого шлема в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнования.

Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия в одиночном турнире.

Ранее ТАСС сообщал, что Уильямс приняла решение о возобновлении карьеры. Первый турнир американка провела в Лондоне, выступив в парном разряде с Викторией Мбоко из Канады. Теннисистки прошли первый круг, но позднее снялись с соревнования из-за травмы канадской спортсменки. До этого Уильямс в последний раз выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга US Open в одиночном разряде.

Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации, она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Australian Open, трижды - Roland Garros, семь раз - Уимблдон и шесть раз - US Open.

Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном. В парном разряде Уильямс выиграла 14 турниров Большого шлема. Американка является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Состязание проводится на травяных кортах.