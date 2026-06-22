Шнайдер не прошла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг «пятисотника» в Бад-Хомбурге
16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в стартовом матче турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) уступила представительнице Дании Кларе Таусон, занимающей в мировом рейтинге 25-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
По ходу матча Таусон подала навылет шесть раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Шнайдер сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок, а также реализовала два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Таусон сразится с победительницей матча между Соланой Сьеррой и Чжэн Циньвэнь.
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