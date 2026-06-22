Стало известно место Медведева в обновленном рейтинге ATP

Янник Синнер продолжает лидировать в Чемпионской гонке АТР, Даниил Медведев — 5-й
22 июня обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер возглавляет турнирную таблицу с 5950 очками. На второй позиции находится немец Александр Зверев с 5040 очками.
Россиянин Даниил Медведев занимает пятую строчку с 2320 очками. Полная таблица лидеров выглядит следующим образом:
1. Янник Синнер (Италия) — 5950 очков;
2. Александр Зверев (Германия) — 5040;
3. Карлос Алькарас (Испания) — 3650;
4. Флавио Коболли (Италия) — 2620;
5. Даниил Медведев (Россия) — 2320;
6. Бен Шелтон (США) — 1930;
7. Артюр Фис (Франция) — 1890;
8. Якуб Меншик (Чехия) — 1855;
9. Алекс де Минор (Австралия) — 1780;
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1715.
Новак Джокович (Сербия) располагается на 13-й позиции с 1510 очками, Андрей Рублёв (Россия) на 16-й с 1410 очками, Александр Бублик (Казахстан) на 21-й с 1230 очками и Карен Хачанов (Россия) на 34-й позиции с 770 очками.
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