Стало известно место Медведева в обновленном рейтинге ATP

22 июня обновился рейтинг Чемпионской гонки АТР. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер возглавляет турнирную таблицу с 5950 очками. На второй позиции находится немец Александр Зверев с 5040 очками.

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Россиянин Даниил Медведев занимает пятую строчку с 2320 очками. Полная таблица лидеров выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер (Италия) — 5950 очков;

2. Александр Зверев (Германия) — 5040;

3. Карлос Алькарас (Испания) — 3650;

4. Флавио Коболли (Италия) — 2620;

5. Даниил Медведев (Россия) — 2320;

6. Бен Шелтон (США) — 1930;

7. Артюр Фис (Франция) — 1890;

8. Якуб Меншик (Чехия) — 1855;

9. Алекс де Минор (Австралия) — 1780;

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1715.

Новак Джокович (Сербия) располагается на 13-й позиции с 1510 очками, Андрей Рублёв (Россия) на 16-й с 1410 очками, Александр Бублик (Казахстан) на 21-й с 1230 очками и Карен Хачанов (Россия) на 34-й позиции с 770 очками.