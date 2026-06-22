«Нахрен мне всё это надо?» Марат Сафин — о пережитой депрессии
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин рассказал о пережитой депрессии в 20-летнем возрасте.
«У меня депрессия случилась, когда я стал первым. Ну так, чтоб было понятно. В 20 лет мне дали, вот ты первый в мире, и у меня такая история была. В Узбекистане было, я что-то один отошёл, и понимаешь… Это всё? Это вот всё ради вот этого? А у меня пустота, такая абсолютная пустота. И что делать? Что дальше делать? И нахрен мне всё это надо? Ну всё ж, ты игру прошёл. Ты всё, что кому надо, доказал, выиграл US Open, стал первым. Ну всё. Ну и а дальше, понимаешь, вот тебе 20 лет и что дальше делать-то с этим? И дальше уже было очень сложно. Как бы ради чего ты играешь?» — сказал Сафин в видео на канале «Лучший теннисный подкаст» в YouTube.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана