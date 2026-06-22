Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне
35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания), обыграв в стартовом матче турнира хозяйку кортов Франческу Джонс (103-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Остапенко выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Франческа Джонс сделала в игре один эйса, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.
Во втором круге турнира в Истбурне Остапенко сразится с победительницей встречи между двумя венгерскими теннисистками Панной Удварди и Анной Бондарь.
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