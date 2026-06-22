Александрова и чешская теннисистка Носкова выиграли парный турнир в Берлине

Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине
Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с чешской спортсменкой Линдой Носковой одержала победу в финале парного турнира в Берлине (Германия) над итальянской Сарой Эррани и американкой Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:2, 6:4.
Матч длился 1 час 2 минуты. Александрова и Носкова выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 6 брейк-поинтов. Их соперницы 2 раза подали навылет и успешно использовали 1 из 4 брейк-поинтов.
В одиночном разряде на турнире в Берлине Екатерина Александрова уступила во втором круге первой ракетке мира Арине Соболенко. Титул же выиграла её напарница Линда Носкова.
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