Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона-2026
127-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Уимблдона-2026 после победы над австралийцем Джеймсом Маккейбом, занимающим в мировом рейтинге 207-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
По ходу матча Сафиуллин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Маккейб подал навылет восемь раз, не сделал ни одной двойной ошибки, а также не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге отборочной стадии Уимблдона Сафиуллин сразится с Киммером Коппеянсом из Бельгии.
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