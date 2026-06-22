20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в стартовом матче австрийку Синью Краус, занимающую в мировом рейтинге 93-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Краус сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Калинская подала навылет четыре раза, также сделала одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Калинская сразится с победительницей матча между Линдой Носковой и Еленой-Габриэлой Русе.