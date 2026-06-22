Сафин объяснил, почему не его будет на Уимблдоне с Рублевым

Марат Сафин объяснил, почему не его будет на Уимблдоне с Андреем Рублёвым
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин объяснил, почему не поедет на предстоящий Уимблдон с 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым, с которым работает.
– Увидим ли мы тебя на Уимблдоне с Андреем Рублёвым?
– На Уимблдон [ехать] я не планирую, в Нью-Йорк планирую. Мне надо с собой позаниматься, в свои игры поиграть (улыбается).
– Подожди, а как ты с собой будешь заниматься?
– Ну, как я с собой буду заниматься? Лето, отличное время. Мне нравится ездить, мне нравится путешествовать по горам. У меня несколько друзей, к которым я заезжаю в гости. Очень интересные товарищи, мы общаемся, или я изучаю кое-чего. Поэтому мне тоже нужно время с собой, чтобы позаниматься, уроки поделать. Мы всегда же должны чему-то учиться. Вот поэтому я обучаюсь кое-каким вещам. А у Андрюши очень много домашних задачек. Поэтому, пока он задания не сделает, я никуда не приеду. Задача стать автономным, а не быть привязанным к кому-то. Чтоб ты мог жить и отвечать за свои поступки сам. Нехрен ходить со мной за ручку (смеётся), — сказал Сафин в эфире канала «Лучший теннисный подкаст» на YouTube.
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