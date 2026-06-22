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Теннисистка Вондроушова дисквалифицирована на 4 года за отказ от допинг-теста

Газета.Ruиещё 2

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-теста. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года
© Газета.Ru

Вондроушова не сдала внесоревновательную пробу в начале декабря 2025 года. На слушаниях спортсменка объяснила свой отказ стрессом, плохим психическим здоровьем и опасениями за собственную безопасность, так как, по ее словам, допинг-офицер пришел к ней домой поздним вечером, и она не стала открывать дверь. Однако независимый трибунал счел эти доводы неубедительными для отмены или сокращения наказания.

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Срок дисквалификации теннисистки рассчитан до 21 июня 2030 года. На этот период Вондроушовой запрещено играть, тренировать или посещать любые турниры и мероприятия под эгидой ITF, WTA, ATP и национальных ассоциаций.

Вондроушова стала первой несеяной чемпионкой женского одиночного Уимблдона в Открытую эру. Всего на счету спортсменки, завоевавшей серебро Олимпиады в Токио в одиночном разряде, три трофея на турнирах WTA.

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