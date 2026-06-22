Чемпионку Уимблдона дисквалифицировали на четыре года

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-теста. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Вондроушова не сдала внесоревновательную пробу в начале декабря 2025 года. На слушаниях спортсменка объяснила свой отказ стрессом, плохим психическим здоровьем и опасениями за собственную безопасность, так как, по ее словам, допинг-офицер пришел к ней домой поздним вечером, и она не стала открывать дверь. Однако независимый трибунал счел эти доводы неубедительными для отмены или сокращения наказания.

Срок дисквалификации теннисистки рассчитан до 21 июня 2030 года. На этот период Вондроушовой запрещено играть, тренировать или посещать любые турниры и мероприятия под эгидой ITF, WTA, ATP и национальных ассоциаций.

Вондроушова стала первой несеяной чемпионкой женского одиночного Уимблдона в Открытую эру. Всего на счету спортсменки, завоевавшей серебро Олимпиады в Токио в одиночном разряде, три трофея на турнирах WTA.