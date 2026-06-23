Морозова поделилась первыми впечатлениями от Андреевой

«Надо поздравить маму Мирры». Морозова — о первых впечатлениях от Андреевой
Бывшая седьмая ракетка мира Ольга Морозова поделилась впечатлениями от личной встречи с Миррой Андреевой.
«С игрой Мирры я познакомилась достаточно давно, когда она ещё играла отборочные турниры. Мне понравилась эта девочка, потому что у неё есть не только удары, но ещё и мысль в игре. В прошлом году я лично с ней познакомилась, мне было очень приятно, потому что у неё потрясающие манеры. Как человеку в возрасте мне очень приятно, когда умная девочка с хорошими манерами общается на определённом уровне. Надо поздравить и маму Мирры, потому что она действительно воспитала хорошую девочку», — сказала Морозова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
Полную версию интервью с Ольгой Морозовой читайте на «Чемпионате».
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