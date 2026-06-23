Кудерметова и еще несколько теннисисток снялись с «Уимблдона»

Элиот Спиццирри и Рейлли Опелка снялись с «Уимблдона». В основной сетке их заменят Мартин Дамм и Далибор Сврчина.

У женщин турнир не сыграют Хейли Баптист, которая в начале июня перенесла операцию на колене, Кристина Букша, Варвара Грачева и Сонай Картал. Маркета Вондроушова пропустит турнир из-за дисквалификации за отказ сдать допинг-пробу. Вероника Кудерметова, не выступавшая в этом сезоне, тоже снялась с «Уимблдона».

Таким образом, в сетку попали Ханне Вандевинкель, Виктория Хименес Казинцева, Синя Краус, Паула Бадоса, Франческа Джонс и Надя Подорошка.

Ранее Виктория Мбоко сообщила, что пропустит турнир из-за травмы колена.

Основная сетка начнется 29 июня.