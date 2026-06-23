Кудерметова и еще несколько теннисисток снялись с «Уимблдона»

Кудерметова, Батист и Букша снялись с «Уимблдона», Бадоса попала в основную сетку
Элиот Спиццирри и Рейлли Опелка снялись с «Уимблдона». В основной сетке их заменят Мартин Дамм и Далибор Сврчина.
У женщин турнир не сыграют Хейли Баптист, которая в начале июня перенесла операцию на колене, Кристина Букша, Варвара Грачева и Сонай Картал. Маркета Вондроушова пропустит турнир из-за дисквалификации за отказ сдать допинг-пробу. Вероника Кудерметова, не выступавшая в этом сезоне, тоже снялась с «Уимблдона».
Таким образом, в сетку попали Ханне Вандевинкель, Виктория Хименес Казинцева, Синя Краус, Паула Бадоса, Франческа Джонс и Надя Подорошка.
Ранее Виктория Мбоко сообщила, что пропустит турнир из-за травмы колена.
Основная сетка начнется 29 июня.
«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»