Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в стартовом матче американку Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 29-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.

По ходу матча Ли сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Александрова подала навылет также 11 раз, сделала четыре двойные ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Александрова сразится со своей соотечественницей Миррой Андреевой.