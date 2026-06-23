Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, где сразится с Миррой Андреевой
19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в стартовом матче американку Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 29-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.
По ходу матча Ли сделала 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Александрова подала навылет также 11 раз, сделала четыре двойные ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Александрова сразится со своей соотечественницей Миррой Андреевой.
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Дмитрий Кузнецов: «У Португалии есть криштианузависимость. Футболисты, играющие с Роналду, это чувствуют. Он не должен играть весь матч»
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00