Алина Корнеева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй круг квалификационного этапа Уимблдона-2026 после победы над своей соотечественницей Александрой Шубладзе, занимающей в мировом рейтинге 186-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
По ходу матча Корнеева сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Шубладзе ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Следующей соперницей Корнеевой станет Андреа Лазари Гарсия (Испания).
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Кирьяков о России в случае участия на ЧМ-2026: «Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных как до луны – вообще без шансов»
Дмитрий Кузнецов: «У Португалии есть криштианузависимость. Футболисты, играющие с Роналду, это чувствуют. Он не должен играть весь матч»
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00