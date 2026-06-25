Россиянка Корнеева вышла в основную сетку Уимблдона

94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она обыграла соперницу из США Фиону Кроули, занимающую в мировом рейтинге 232-е место. Встреча спортсменок продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:0.

По ходу матча Корнеева сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Кроули подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки, а также смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек.