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Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026

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238-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге она проиграла американке Кейле Дей (138-я в рейтинге) со счётом 2:6, 2:6.

Эрика Андреева не вышла в финал квалификации Уимблдона
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Дей три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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За выход в основную сетку квалификации Уимблдона Кейла Дей поспорит с победительницей матча Катажина Кава (Польша) — Лукреция Стефанини (Италия).

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