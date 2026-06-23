Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026
210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она одолела американку Варвару Лепченко (175-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (12:10).
За выход в финал квалификации Уимблдона Анастасия Гасанова поспорит с представительницей Австралии Эмерсон Джонс (135-я в рейтинге).
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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Александр Глеб: «Месси – величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»
Болельщики Узбекистана прошли маршем по Хьюстону перед игрой с Португалией. На карнае исполнили «Катюшу»
Киоун о Месси: «Настало время сказать: «Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства». А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»