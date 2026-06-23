210-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026. В первом круге она одолела американку Варвару Лепченко (175-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (12:10).

За выход в финал квалификации Уимблдона Анастасия Гасанова поспорит с представительницей Австралии Эмерсон Джонс (135-я в рейтинге).

Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.