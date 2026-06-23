Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о выходе в 1/4 финала турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Во втором круге она обыграла 26-ю ракетку мира из Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:3.

«В моём последнем матче в первом сете у меня был серьёзный спад, а на этот раз я старалась играть более стабильно. Поэтому учиться на каждом матче — это действительно здорово. Я довольно хорошо переношу жару. Мне очень нравится жара. Даже предпочитаю её. Несколько недель назад в Париже было жарко, и мне это тоже понравилось, так что я хочу, чтобы было жарко», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.