Винус Уильямс высказалась о возвращении сестры Серены на корт

«Даже сейчас у неё есть потенциал». Винус Уильямс — о возвращении сестры Серены на корт
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как отнеслась к возобновлению карьеры своей сестры 23-кратной победительницы мэйджоров Серены Уильямс.
«Ничего не говорила ей об этом. Я всегда позволяю ей самой принимать решения. Даже когда она впервые завершила карьеру, она всё ещё была лучшей теннисисткой мира. В этом нет никаких сомнений. И даже сейчас у неё есть потенциал — и он действительно есть, если она сама этого захочет. Моя задача — поддерживать её, наблюдать, ждать, смотреть, что произойдёт, и быть её самым преданным болельщиком», – приводит слова Винус Уильямс издание Grazia.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Алексей Гасилин: «Франция должна была больше забивать Ираку, но пока они играют вполоборота»
Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»