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Эрика Андреева: «Мирра отпраздновала победу на «Ролан Гаррос», купив две пары туфель Jimmy Choo»

Sports.ru

Эрика Андреева поделилась эмоциями от победы сестры на «Ролан Гаррос»-2026.

Эрика Андреева поделилась эмоциями от победы сестры на «Ролан Гаррос»
© Sports.ru
«Не буду врать, я чувствовала давление – к себе я не испытываю тех же чувств, что к сестре. Я очень горжусь, потому что понимаю, через какие трудности она проходит, знаю вещи, которые не видны со стороны. Но в то же время мне тяжело – будто я недостаточно хороша и должна делать больше. Я вижу, что происходит вокруг. По сути, мы работаем одинаково усердно, но есть ощущение, что я не дотягиваю и не выступаю так, как должна. Я с детства знаю, что ей всегда было непросто сохранять концентрацию, оставаться в игре и не разваливаться психологически, когда что-то идет не по плану. Я помню матч, которым особенно гордилась, – против Марины Бассольс-Риберы [во втором круге «Ролан Гаррос»]. Не скажу, что это был ее лучший матч с точки зрения тенниса, но я гордилась тем, что она справилась, даже когда не чувствовала уверенности в своих главных ударах. Она продолжала бороться, не играя в свой любимый теннис. И все равно выиграла».
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Также Андреева-старшая рассказала, как Мирра отпраздновала победу на «Ролан Гаррос».

«Мы пошли смотреть сумку Louis Vuitton, и мама сказала: «Нет, ты не будешь покупать эту сумку за такие деньги» (смеется). А потом Мирра отпраздновала, купив две пары туфель на низком каблуке Jimmy Choo. У нас с ней одинаковый размер обуви на каблуках – чем дороже обувь, тем чаще оказывается, что у нас один размер!»
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