Янчук оценил шансы Медведева на Уимблдоне

Виктор Янчук, заслуженный тренер России, оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне.

«Ни один из них на траве не имеет особых преимуществ перед другими. Единственное — у Медведева хорошая подача, но этого мало. Он ростом 198 сантиметров, ему приходится очень непросто при передвижении на траве, смене направлений. Он как будто предрасположен к падениям. Это, к сожалению, беда для всех, но для высокорослых — тем более», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Даниил Медведев занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Андрей Рублёв идёт 13-м, Карен Хачанов располагается на 22-й строчке.

Янчук также выразил мнение, что победитель «Ролан Гаррос»-2026, немецкий спортсмен Александр Зверев хорошо играет на грунте, но не имеет преимуществ на травяном покрытии.

Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер. В финале 2025 года он обыграл испанца Карлоса Алькараса.