Роддик прокомментировал возвращение Серены Уильямс на «Уимблдон»

Роддик о том, что Соболенко может сыграть с Сереной на старте «Уимблдона»: «Для нее в этом вообще нет плюсов»
Энди Роддик высказался о том, что Серена Уильямс может встретится с Ариной Соболенко в первом круге «Уимблдона».
Ранее американка получала wild card.
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«Не играть в одиночке годами, причем очень долго, и вдруг сказать: «Знаете что, мой первый матч будет на «Уимблдоне». На ее месте я бы перед этим сыграл семь турниров. Я бы начал с «Фьючерса» в Брансоне, на общественном корте в парке, надеясь, что меня никто не увидит. Представьте, что происходит в голове у Серены: «Это будет «Уимблдон», я достаточно хороша, справлюсь, никаких проблем». Такой уверенности у меня не было, наверное, даже 12 секунд за всю жизнь. Она возвращается, получает wild card, так что у нее такие же шансы, как у любого человека на планете, сыграть, например, с [Ариной] Соболенко уже в первом круге. Я посмотрел на это и с другой стороны: если ты Соболенко и играешь против Серены, которая не выступала четыре года, а она выходит и спокойно берет три-четыре гейма на подаче… Для Соболенко в этом вообще нет плюсов. Просто ноль», – сказал Роддик в своем подкасте.