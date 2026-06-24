Мирра Андреева проиграла Александровой на старте турнира в Бад-Хомбурге

Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в стартовом матче «пятисотника» в Бад-Хомбурге уступила соотечественнице Екатерине Александровой, занимающей в мировом рейтинге 19-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.
По ходу матча Александрова сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет четыре раза, также сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В следующем круге Екатерина Александрова сразится с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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