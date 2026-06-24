Ига Швёнтек проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, Германия. Во втором круге соревнований она уступила американке Эмме Наварро (24-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Эмма Наварро поспорит с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.