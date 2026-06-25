Что происходит с игрой Арины Соболенко и Елены Рыбакиной перед Уимблдоном-2026

Арине и Елене нужно срочно брать себя в руки. Впереди — важнейший турнир.

Травяной сезон у двух лучших теннисисток мира — Арины Соболенко и Елены Рыбакиной — откровенно не складывается. После неудачного выступления на «Ролан Гаррос» и перехода с грунта на траву от обеих девушек ожидали солидных результатов. Рыбакина и вовсе заявилась на массу турниров, желая, по всей видимости, стать первой ракеткой мира ещё до Уимблдона. Но в итоге теннисистке удалось дойти лишь до четвертьфинала Лондона и второго круга Берлина (при этом в столице Германии это был лишь первый матч Елены). В Лондоне уроженка Москвы тоже стартовала со второго круга, то бишь в сумме одержана всего одна победа при двух поражениях. С Бад-Хомбурга же казахстанка снялась из-за дискомфорта в правом бедре, решив себя поберечь в преддверии мэйджора.

Арина перед травяным «Шлемом» решила сыграть только Берлин и вылетела там в полуфинале второй год подряд. У белоруски, кстати, нет ни одного титула в карьере на траве при двух проигранных финалах: Каролине Возняцки в Истбурне-2018 и Екатерине Александровой в Хертогенбосхе-2022. В свою очередь, казахстанка, как мы помним, стала королевой Уимблдона в 2022 году.

Так что же случилось с Ариной и Еленой и почему их результаты в последнее время оставляют желать лучшего? Сразу отметим, что происходящее вызывает удивление. И Арина, и Елена высокого роста, у них в арсенале лучшие подачи в туре, они хорошо себя чувствуют на быстрых покрытиях. Рыбакина неоднократно признавалась, что выступать на траве ей комфортнее всего.

В случае с Рыбакиной, конечно, могли иметь место определённые проблемы со здоровьем. Тем более что Бад-Хомбург Елена пропустила именно из-за повреждения.

«Необходимо проконсультироваться с медицинской командой и пройти дополнительное обследование, прежде чем принимать какие-либо решения относительно дальнейших действий. Спасибо за понимание и поддержку», — заявила сама теннисистка.

Однако в целом Лена выглядела на корте какой-то разобранной: масса невынужденных ошибок, регулярные ауты по длине. Начала пропадать даже фирменная первая подача. Складывалось ощущение, что представляющая Казахстан спортсменка находится в каком-то сложном психологическом состоянии. И временное удаление своего аккаунта из соцсетей — яркое тому подтверждение. В период работы со Стефано Вуковым подобные психологические спады с Еленой уже случались. Будто бы её голова погружена не в теннис, а во что-то другое. Но и яркие игровые всплески, справедливости ради, тоже происходили. Именно такого всплеска болельщики Рыбакиной ждут от своей любимицы на грядущем Уимблдоне. Только бы не подвело здоровье.

У Арины Соболенко тоже есть свои игровые и психологические особенности. Первая ракетка мира может буквально сметать соперниц с корта, а затем впасть в ступор и допустить оглушительный провал, как это было в четвертьфинале со Шнайдер на грунтовом «Шлеме» в Париже.

Вот и на траве в Берлине белоруска уступила Пегуле с «баранкой» в третьем сете. То есть прямо под копирку матча против Дианы. А ведь вылететь с турнира в Берлине Соболенко могла и раньше, но чудом спаслась во встрече с Бартуньковой. Взрывная и эмоциональная Арина допускает ситуации, когда всё начинает валиться из рук, и будто бы мирится с происходящим. Здесь, возможно, нужно поработать с психологом и обсудить отдельные моменты. Арина в последние годы приучила публику к большим победам, однако и зачастую труднообъяснимых поражений тоже хватает.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина не просто так занимают первое и второе места в рейтинге WTA-тура. От спадов и неудач никто не застрахован, в том числе сильнейшие атлеты. Так что желаем минчанке и москвичке успешного выступления на Уимблдоне. Главное – успеть сделать выводы и провести работу над ошибками. Раскачиваться и экспериментировать уже некогда.