Янчук считает, что Мирра Андреева успеет подготовиться к Уимблдону

Российская теннисистка Мирра Андреева успеет хорошо подготовиться к Уимблдону, несмотря на небольшое количество матчей на травяных кортах. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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Ранее Андреева проиграла россиянке Екатерине Александровой на турнире в Германии. Для Андреевой это был первый матч после победы на Открытом чемпионате Франции.

"Уимблдон уже совсем скоро, а Андреева сыграла всего один матч на траве. Но ничего страшного, у нее есть время потренироваться, так что к травяным кортам еще можно адаптироваться, - сказал Янчук. - Мастерство у Мирры есть, первые круги на "шлемах" для нее не должны вызывать особых трудностей".

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Состязание проводится на травяных кортах.