Янчук считает, что Мирра Андреева успеет подготовиться к Уимблдону
Российская теннисистка Мирра Андреева успеет хорошо подготовиться к Уимблдону, несмотря на небольшое количество матчей на травяных кортах. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Ранее Андреева проиграла россиянке Екатерине Александровой на турнире в Германии. Для Андреевой это был первый матч после победы на Открытом чемпионате Франции.
"Уимблдон уже совсем скоро, а Андреева сыграла всего один матч на траве. Но ничего страшного, у нее есть время потренироваться, так что к травяным кортам еще можно адаптироваться, - сказал Янчук. - Мастерство у Мирры есть, первые круги на "шлемах" для нее не должны вызывать особых трудностей".
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Состязание проводится на травяных кортах.
Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда нужно следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»