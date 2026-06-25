Александрова не вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале «пятисотника» в Бад-Хомбурге, Германия, уступила японке Наоми Осаке, занимающей в мировом рейтинге 15-е место. Встреча соперниц продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 2:6, 2:6.

По ходу матча Осака подала навылет семь раз, не сделала ни одной двойной ошибки, а также сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Александрова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Осака сразится с китаянкой Ван Синьюй, вышедшей в полуфинал на снятии Элины Свитолиной.