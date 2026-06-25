Россиянка Чараева не прошла в основную сетку Уимблдона

Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку Уимблдона, уступив Полине Кудерметовой
120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она уступила представительнице Узбекистана Полине Кудерметовой (116-я в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 1:6.
Матчи основной сетки Уимблдона-2026 стартуют 29 июня и завершатся 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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