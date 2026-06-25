Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона, финал квалификации длился почти пять часов
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку Уимблдона.
В финале квалификации россиянин одолел представителя Швейцарии Жерома Кима в пяти сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут.
Матчи основной сетки турнира Большого шлема пройдет в Лондоне (Великобритания) с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.
Ранее в 2026 году Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос», где в первом круге проиграл норвежцу Касперу Рууду.
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